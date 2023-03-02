Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с грузовиком в Москве

Российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. Предварительно, это произошло на Профсоюзной улице.

Как стало известно Лайфу, автомобиль марки Genesis столкнулся с КамАЗом. Иномарка оформлена на Вербицкую, но на данный момент неизвестно, была ли она за рулём машины.

Сама телеведущая поделилась в разговоре с Лайфом, что с ней всё в порядке. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

"Простите, но мне не до вас сейчас. Всё в порядке, всё нормально", — сказала Вербицкая.