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2 марта, 13:01

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП с грузовиком в Москве

Российская телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. Предварительно, это произошло на Профсоюзной улице.

Как стало известно Лайфу, автомобиль марки Genesis столкнулся с КамАЗом. Иномарка оформлена на Вербицкую, но на данный момент неизвестно, была ли она за рулём машины.

Сама телеведущая поделилась в разговоре с Лайфом, что с ней всё в порядке. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

"Простите, но мне не до вас сейчас. Всё в порядке, всё нормально", — сказала Вербицкая.

Названа причина смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае

Названа причина смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае

Ранее Лайф писал о том, что в Алтайском крае автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего два человека погибли и пять пострадали.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Илья Суриков
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