На Алтае два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Автобус, столкнувшийся с грузовиком. Фото © Прокуратура Алтайского края
В Алтайском крае автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего два человека погибли и пять пострадали. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.
"Сегодня в Рубцовском районе Алтайского края на 267 км федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса "Новосибирск-Семей" — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
И погибшие, и пострадавшие — пассажиры автобуса. Получивших травмы отправили в больницу.агентства.
Ранее Лайф писал, что не менее семи пассажиров пострадали и один погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Ингушетии. Авария произошла на ФАД "Кавказ".