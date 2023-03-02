На Алтае два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

В Алтайском крае автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего два человека погибли и пять пострадали. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

"Сегодня в Рубцовском районе Алтайского края на 267 км федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса "Новосибирск-Семей" — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

И погибшие, и пострадавшие — пассажиры автобуса. Получивших травмы отправили в больницу.агентства.