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2 марта, 02:10

На Алтае два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

<p>Автобус, столкнувшийся с грузовиком. Фото © Прокуратура Алтайского края</p>

Автобус, столкнувшийся с грузовиком. Фото © Прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего два человека погибли и пять пострадали. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

"Сегодня в Рубцовском районе Алтайского края на 267 км федеральной трассы А-322 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса "Новосибирск-Семей" — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

И погибшие, и пострадавшие — пассажиры автобуса. Получивших травмы отправили в больницу.агентства.

Количество машин – участников смертельного ДТП под Новгородом превысило 40

Количество машин – участников смертельного ДТП под Новгородом превысило 40

Ранее Лайф писал, что не менее семи пассажиров пострадали и один погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Ингушетии. Авария произошла на ФАД "Кавказ".

Андрей Григорьев
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