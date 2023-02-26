Количество машин – участников смертельного ДТП под Новгородом превысило 40

Количество авто, попавших в ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области, выросло до 41. Также увеличилось число пострадавших, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Согласно данным ведомства, всего в результате массовой аварии пострадали 14 человек, пятеро из которых с сотрясением головного мозга были доставлены в больницу. Среди них — четверо детей. Остальные девять пострадавших от госпитализации отказались.