Количество машин – участников смертельного ДТП под Новгородом превысило 40
Последствия массового ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области. Фото © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"
Количество авто, попавших в ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области, выросло до 41. Также увеличилось число пострадавших, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Согласно данным ведомства, всего в результате массовой аварии пострадали 14 человек, пятеро из которых с сотрясением головного мозга были доставлены в больницу. Среди них — четверо детей. Остальные девять пострадавших от госпитализации отказались.
Напомним, несколько десятков авто столкнулись на 504-м километре трассы М11 "Нева" в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы. Трассу пришлось временно перекрыть. По предварительной причине, массовая авария произошла из-за разбушевавшейся в регионе непогоды. Ранее сообщалось о 12 пострадавших, одном погибшем и 32 повреждённых авто.