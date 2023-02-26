Бетономешалка протаранила несколько легковушек и заблокировала Лефортовский тоннель
Бетономешалка столкнулась с легковушкой и опрокинулась в Лефортовском тоннеле в Москве
Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве. Там бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем, после чего завалилась боком на другую машину. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса и показали видео с места ДТП.
В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с несколькими автомобилями. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"
"В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", — сказано в сообщении.
Также сообщается, что в данный момент движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.
Ранее Лайф рассказывал об аварии, которая произошла сегодня утром на участке дороги в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы. Один человек погиб, 12 пострадало. Предварительной причиной ДТП правоохранители назвали гололёд и сильный снег.
t.me / "Дептранс. Оперативно"