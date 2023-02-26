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26 февраля, 13:04

Бетономешалка протаранила несколько легковушек и заблокировала Лефортовский тоннель

Бетономешалка столкнулась с легковушкой и опрокинулась в Лефортовском тоннеле в Москве

Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве. Там бетономешалка столкнулась с легковым автомобилем, после чего завалилась боком на другую машину. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса и показали видео с места ДТП.

В Лефортовском тоннеле в Москве грузовик столкнулся с несколькими автомобилями. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"

"В Лефортовском тоннеле грузовой автомобиль столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в данный момент движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто.

Один подросток погиб и четверо пострадали в ДТП на угнанной машине в Ростове-на-Дону

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Ранее Лайф рассказывал об аварии, которая произошла сегодня утром на участке дороги в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы. Один человек погиб, 12 пострадало. Предварительной причиной ДТП правоохранители назвали гололёд и сильный снег.

Обложка ©

t.me / "Дептранс. Оперативно"

Оксана Попова
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