Участок трассы М11 в Новгородской области перекрыли из-за смертельного ДТП с 25 авто

На 504-м километре трассы М11 "Нева" в массовое ДТП попали сразу 25 автомобилей. Авария произошла на участке дороги в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы, сообщает местный отдел ГИБДД.

Пробка на месте ДТП на трассе М11. Фото © VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Погибла женщина, ещё 12 человек пострадали, в том числе один ребёнок. Полоса для движения по направлению в сторону Москвы временно перекрыта, но есть возможность объехать по ФАД М10 "Россия".

Очевидцы сообщают о пробке на 3,5 км, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Предварительной причиной аварии правоохранители назвали гололёд и сильный снег.