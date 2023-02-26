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26 февраля, 10:56

Участок трассы М11 в Новгородской области перекрыли из-за смертельного ДТП с 25 авто

<p>Фото очевидцев с места ДТП на трассе М11. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-40496980_9545096" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП 53 Великий Новгород. Новости"</a></p>

Фото очевидцев с места ДТП на трассе М11. Обложка © VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

На 504-м километре трассы М11 "Нева" в массовое ДТП попали сразу 25 автомобилей. Авария произошла на участке дороги в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы, сообщает местный отдел ГИБДД.

Пробка на месте ДТП на трассе М11. Фото © VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Пробка на месте ДТП на трассе М11. Фото © VK / "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Погибла женщина, ещё 12 человек пострадали, в том числе один ребёнок. Полоса для движения по направлению в сторону Москвы временно перекрыта, но есть возможность объехать по ФАД М10 "Россия".

Очевидцы сообщают о пробке на 3,5 км, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Предварительной причиной аварии правоохранители назвали гололёд и сильный снег.

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Один подросток погиб и четверо пострадали в ДТП на угнанной машине в Ростове-на-Дону

Ранее Лайф писал, что в Мордовии четыре человека погибли в ДТП, среди них двое детей. Один из них погиб на месте происшествия, ещё один несовершеннолетний скончался от полученных травм в больнице.

Ирина Фальке
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