Минивэн влетел в легковушку: В Мордовии четыре человека погибли в жуткой аварии
В Мордовии четыре человека погибли в ДТП, в том числе двое детей
Полиция Мордовии устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего в Атюрьевском районе республики. Там столкнулись КИА и "фольксваген". В результате аварии на месте происшествия погибло три человека, в том числе ребёнок. Ещё один несовершеннолетний скончался от полученных травм в больнице.
"После столкновения автомобиль "Фольксваген" загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребёнок 2021 г.р.", — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Республике Мордовия.
Место ДТП в Мордовии, Атюрьевский район. Фото © Telegram-канал / МВД Медиа
Водитель и три несовершеннолетних пассажира автомобиля КИА получили травмы, их увезли в больницу. Уже там скончался ребёнок 2009 года рождения.
На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства аварии выясняются.
Ранее Лайф писал, что два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Дагестане. Это случилось 25 февраля на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе.
Telegram-канал / МВД Медиа