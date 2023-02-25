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25 февраля, 20:44

Минивэн влетел в легковушку: В Мордовии четыре человека погибли в жуткой аварии

В Мордовии четыре человека погибли в ДТП, в том числе двое детей

Полиция Мордовии устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего в Атюрьевском районе республики. Там столкнулись КИА и "фольксваген". В результате аварии на месте происшествия погибло три человека, в том числе ребёнок. Ещё один несовершеннолетний скончался от полученных травм в больнице.

Последствия ДТП в Мордовии. Фото © Telegram / МВД Медиа

Последствия ДТП в Мордовии. Фото © Telegram / МВД Медиа

"После столкновения автомобиль "Фольксваген" загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребёнок 2021 г.р.", — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Республике Мордовия.

Место ДТП в Мордовии, Атюрьевский район. Фото © Telegram-канал / МВД Медиа

Место ДТП в Мордовии, Атюрьевский район. Фото © Telegram-канал / МВД Медиа

Водитель и три несовершеннолетних пассажира автомобиля КИА получили травмы, их увезли в больницу. Уже там скончался ребёнок 2009 года рождения.

Последствия ДТП в Мордовии. Фото © Telegram / МВД Медиа

Последствия ДТП в Мордовии. Фото © Telegram / МВД Медиа

На месте ДТП работают оперативные службы, обстоятельства аварии выясняются.

В Пакистане по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с двумя автобусами

В Пакистане по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с двумя автобусами

Ранее Лайф писал, что два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Дагестане. Это случилось 25 февраля на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе.

Обложка ©

Telegram-канал / МВД Медиа

Арина Родионова
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