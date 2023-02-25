В Пакистане по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с двумя автобусами

ДТП с двумя автобусами и внедорожником произошло в пакистанской провинции Пенджаб. В результате аварии погибло по меньшей мере 13 человек и более 20 пострадало. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию.





Авария произошла на автомагистрали недалеко от района Руканпур округа Рахим Яр Хан. Там автобус перевернулся из-за лопнувшей покрышки, а затем в него врезался другой пассажирский автобус и внедорожник. На место прибыли спасатели и полиция, пострадавших госпитализировали. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Последствия ДТП в Пакистане. Видео © Twitter / asfeworld_tv