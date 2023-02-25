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25 февраля, 06:26

В Пакистане по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с двумя автобусами

ДТП с двумя автобусами и внедорожником произошло в пакистанской провинции Пенджаб. В результате аварии погибло по меньшей мере 13 человек и более 20 пострадало. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

  • Последствия ДТП в Пакистане. Фото © Twitter / SOnlinepak
    Последствия ДТП в Пакистане. Фото © Twitter / SOnlinepak
  • Последствия ДТП в Пакистане. Фото © Twitter / SOnlinepak
    Последствия ДТП в Пакистане. Фото © Twitter / SOnlinepak

Последствия ДТП в Пакистане. Фото © Twitter / SOnlinepak

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Авария произошла на автомагистрали недалеко от района Руканпур округа Рахим Яр Хан. Там автобус перевернулся из-за лопнувшей покрышки, а затем в него врезался другой пассажирский автобус и внедорожник. На место прибыли спасатели и полиция, пострадавших госпитализировали. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Последствия ДТП в Пакистане. Видео © Twitter / asfeworld_tv

Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем в Туве

Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем в Туве

Ранее семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей. По данным регионального управления ГИБДД, один из водителей решил обогнать второго по встречке.

Обложка ©

Twitter / SOnlinepak

Светлана Оперук
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