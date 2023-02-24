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24 февраля, 15:59

Семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей

В Ставропольском крае в ДТП погибло семь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 16:00 на 304-м километре автодороги Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды" (вблизи села Обильного). Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и "Тойота-Камри".

  • Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
    Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
  • Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
    Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
  • Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
    Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
  • Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
    Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
  • Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26
    Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26

Последствия ДТП в Ставропольском крае. Фото © t.me / gibdd26

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"По уточнённым данным, спровоцировал автоаварию водитель "камри", 31-летний житель Левокумского округа, который совершал обгон по встречной полосе и допустил столкновение с ВАЗ-2107", — сообщили в Госавтоинспекции.

Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем в Туве

Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем в Туве

По инерции "тойота" вылетела в кювет. Шесть человек скончались от полученных травм на месте, один из пострадавших умер в больнице. В "семёрке" находилось семь человек, пять из них погибло. Ещё двое — взрослый мужчина и 5-летний ребёнок — сейчас в больнице. В салоне "камри" вместе с водителем был его 10-летний сын, оба погибли.

Ранее СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Самарской области. Авария с участием трёх автомобилей, в том числе маршрутного автобуса, произошла на трассе М5 "Урал".

Обложка ©

t.me / gibdd26

Никита Никонов
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