Семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей

По инерции "тойота" вылетела в кювет. Шесть человек скончались от полученных травм на месте, один из пострадавших умер в больнице. В "семёрке" находилось семь человек, пять из них погибло. Ещё двое — взрослый мужчина и 5-летний ребёнок — сейчас в больнице. В салоне "камри" вместе с водителем был его 10-летний сын, оба погибли.