Семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей
В Ставропольском крае в ДТП погибло семь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Авария произошла около 16:00 на 304-м километре автодороги Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды" (вблизи села Обильного). Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и "Тойота-Камри".
"По уточнённым данным, спровоцировал автоаварию водитель "камри", 31-летний житель Левокумского округа, который совершал обгон по встречной полосе и допустил столкновение с ВАЗ-2107", — сообщили в Госавтоинспекции.
По инерции "тойота" вылетела в кювет. Шесть человек скончались от полученных травм на месте, один из пострадавших умер в больнице. В "семёрке" находилось семь человек, пять из них погибло. Ещё двое — взрослый мужчина и 5-летний ребёнок — сейчас в больнице. В салоне "камри" вместе с водителем был его 10-летний сын, оба погибли.
t.me / gibdd26