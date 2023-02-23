Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Самарской области

В результате ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе маршрутного автобуса, на трассе М5 "Урал" в Самарской области погибли пять человек. Об этом сообщает "МВД-медиа".

Трагедия произошла в Нефтегорском районе в 08:20 по московскому времени. На место ЧП незамедлительно прибыли полицейские. По некоторым данным, среди погибших есть ребёнок.