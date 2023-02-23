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23 февраля, 08:03

Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Самарской области

<p>Последствия смертельного ДТП с автобусом в Самарской области. Обложка © <a href="https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Самарской области</a></p>

Последствия смертельного ДТП с автобусом в Самарской области. Обложка © ГУ МВД России по Самарской области

В результате ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе маршрутного автобуса, на трассе М5 "Урал" в Самарской области погибли пять человек. Об этом сообщает "МВД-медиа".

Трагедия произошла в Нефтегорском районе в 08:20 по московскому времени. На место ЧП незамедлительно прибыли полицейские. По некоторым данным, среди погибших есть ребёнок.

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Артур Белкин
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