Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом в Самарской области
Последствия смертельного ДТП с автобусом в Самарской области. Обложка © ГУ МВД России по Самарской области
В результате ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе маршрутного автобуса, на трассе М5 "Урал" в Самарской области погибли пять человек. Об этом сообщает "МВД-медиа".
Трагедия произошла в Нефтегорском районе в 08:20 по московскому времени. На место ЧП незамедлительно прибыли полицейские. По некоторым данным, среди погибших есть ребёнок.
Ранее Лайф сообщал, что 11 человек погибли в результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика МАЗ.