В Белоруссии 11 человек погибли в ДТП с МАЗом и маршруткой

В Белоруссии произошло ДТП с большим количеством жертв. На 9-м километре трассы автодороги Р69 (Смолевичи – Шацк) случилось лобовое столкновение грузовика МАЗ с маршрутным такси. В результате аварии погибло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © t.me/pressmvd

"11 человек, в том числе ребёнок, погибли, шестеро доставлены для оказания медицинской помощи в больницу", — говорится в телеграм-канале ведомства.

БелТА уточняет, что в ДТП погибли двое подростков. Также, по данным агентства, госпитализировано семь человек. На место происшествия выехал глава МВД страны Иван Кубраков.

Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © t.me/pressmvd