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20 февраля, 14:23

В Белоруссии 11 человек погибли в ДТП с МАЗом и маршруткой

<p>Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © <a href="https://t.me/pressmvd/6914?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me/pressmvd</a></p>

Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © t.me/pressmvd

В Белоруссии произошло ДТП с большим количеством жертв. На 9-м километре трассы автодороги Р69 (Смолевичи – Шацк) случилось лобовое столкновение грузовика МАЗ с маршрутным такси. В результате аварии погибло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © t.me/pressmvd

Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © t.me/pressmvd

"11 человек, в том числе ребёнок, погибли, шестеро доставлены для оказания медицинской помощи в больницу", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ребёнок и трое взрослых погибли в жутком "огненном" ДТП под Выборгом

Ребёнок и трое взрослых погибли в жутком "огненном" ДТП под Выборгом

БелТА уточняет, что в ДТП погибли двое подростков. Также, по данным агентства, госпитализировано семь человек. На место происшествия выехал глава МВД страны Иван Кубраков.

Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © t.me/pressmvd

Последствия ДТП с грузовиком МАЗ и маршрутным такси в Белоруссии. © t.me/pressmvd

Ранее на Кубани после ДТП госпитализировали восемь человек. Заполненный людьми минивэн влетел в грузовик на трассе М4 "Дон".

Никита Никонов
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