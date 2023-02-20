В Белоруссии 11 человек погибли в ДТП с МАЗом и маршруткой
В Белоруссии произошло ДТП с большим количеством жертв. На 9-м километре трассы автодороги Р69 (Смолевичи – Шацк) случилось лобовое столкновение грузовика МАЗ с маршрутным такси. В результате аварии погибло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
"11 человек, в том числе ребёнок, погибли, шестеро доставлены для оказания медицинской помощи в больницу", — говорится в телеграм-канале ведомства.
БелТА уточняет, что в ДТП погибли двое подростков. Также, по данным агентства, госпитализировано семь человек. На место происшествия выехал глава МВД страны Иван Кубраков.
Ранее на Кубани после ДТП госпитализировали восемь человек. Заполненный людьми минивэн влетел в грузовик на трассе М4 "Дон".