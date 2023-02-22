Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 09:41

Эпичное ДТП с летевшим на смертоносный пожар врио главы МЧС Москвы попало на видео

ДТП с участием врио начальника МЧС Москвы Ткаченко попало на камеры наблюдения

Опубликован момент ДТП с врио начальника МЧС по Москве Юрием Ткаченко, когда он на служебном автомобиле спешил к месту пожара в Москве. Кадрами делится SHOT.

Момент ДТП с врио начальника МЧС по Москве Юрием Ткаченко. Видео © t.me / SHOT

Машина Ткаченко двигалась по выделенной полосе с включёнными проблесковыми маячками. Внезапно автомобиль из соседнего ряда начал резкое перестроение в нарушение правил, подрезав микроавтобус МЧС. Последний попытался уйти от столкновения, но на скорости влетел в фонарный столб.

За рулём сидел 21-летний гражданин Кыргызстана, он не пострадал. Ткаченко был госпитализирован, у него диагностированы сотрясение и перелом бедра.

В Белоруссии 11 человек погибли в ДТП с МАЗом и маршруткой

В Белоруссии 11 человек погибли в ДТП с МАЗом и маршруткой

Напомним, врио начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по пути к месту пожара, который произошёл в отеле МКМ в Москве. Ткаченко доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров