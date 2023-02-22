Эпичное ДТП с летевшим на смертоносный пожар врио главы МЧС Москвы попало на видео
ДТП с участием врио начальника МЧС Москвы Ткаченко попало на камеры наблюдения
Опубликован момент ДТП с врио начальника МЧС по Москве Юрием Ткаченко, когда он на служебном автомобиле спешил к месту пожара в Москве. Кадрами делится SHOT.
Момент ДТП с врио начальника МЧС по Москве Юрием Ткаченко. Видео © t.me / SHOT
Машина Ткаченко двигалась по выделенной полосе с включёнными проблесковыми маячками. Внезапно автомобиль из соседнего ряда начал резкое перестроение в нарушение правил, подрезав микроавтобус МЧС. Последний попытался уйти от столкновения, но на скорости влетел в фонарный столб.
За рулём сидел 21-летний гражданин Кыргызстана, он не пострадал. Ткаченко был госпитализирован, у него диагностированы сотрясение и перелом бедра.
Напомним, врио начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по пути к месту пожара, который произошёл в отеле МКМ в Москве. Ткаченко доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
t.me / SHOT