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21 февраля, 22:55

Врио начальника МЧС Москвы Ткаченко попал в аварию по пути на пожар в центре столицы

<p>Юрий Ткаченко. Обложка © <a href="https://moscow.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/rukovodstvo/1043" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Москве</a></p>

Юрий Ткаченко. Обложка © ГУ МЧС РФ по Москве

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по пути к месту пожара, который произошёл в здании на Международной улице, где расположен отель "МКМ". Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

После этого пострадавших госпитализировали. Ткаченко доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом ноги. При этом виновник аварии и другие участники движения не пострадали.

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Как сообщал Лайф, пожар в здании, где расположена гостиница "МКМ", произошёл вечером во вторник, 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. По последним данным, погибло шесть человек, в том числе двое детей. Пожар уже удалось потушить. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Иван Косицын
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