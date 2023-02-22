Врио начальника МЧС Москвы Ткаченко попал в аварию по пути на пожар в центре столицы
Юрий Ткаченко. Обложка © ГУ МЧС РФ по Москве
Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по пути к месту пожара, который произошёл в здании на Международной улице, где расположен отель "МКМ". Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.
После этого пострадавших госпитализировали. Ткаченко доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом ноги. При этом виновник аварии и другие участники движения не пострадали.
Как сообщал Лайф, пожар в здании, где расположена гостиница "МКМ", произошёл вечером во вторник, 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. По последним данным, погибло шесть человек, в том числе двое детей. Пожар уже удалось потушить. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров.