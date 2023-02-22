Врио начальника МЧС Москвы Ткаченко попал в аварию по пути на пожар в центре столицы

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по пути к месту пожара, который произошёл в здании на Международной улице, где расположен отель "МКМ". Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.