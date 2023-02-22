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21 февраля, 22:34

СК возбудил уголовное дело после пожара в Москве, где погибло шесть человек

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара в здании с отелем "МКМ" на Международной улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

Расследование открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи допрашивают свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. В ведомстве уточнили, что погибшие отравились угарным газом.

В Москве потушили пожар в гостинице, унёсший жизни шести человек

В Москве потушили пожар в гостинице, унёсший жизни шести человек

Напомним, пожар в здании с отелем "МКМ" в Москве начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. Из здания было эвакуировано 200 человек. При пожаре погибло шесть человек, в том числе двое детей. Также известно о девяти пострадавших.

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Кадр видео МЧС РФ

Иван Косицын
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