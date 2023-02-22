СК возбудил уголовное дело после пожара в Москве, где погибло шесть человек

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара в здании с отелем "МКМ" на Международной улице в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ.

Расследование открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи допрашивают свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. В ведомстве уточнили, что погибшие отравились угарным газом.