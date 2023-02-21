Пожар начался в гостинице в центре Москвы, людей эвакуируют

Пожар произошёл в 16-этажной гостинице "Москабельмет" на улице Международной. По данным Лайфа, сейчас идёт эвакуация людей.

Предварительно, один из соседей специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже, люди в соседних квартирах просят о помощи. К настоящему моменту спасены трое взрослых и семеро детей. Тушение продолжается.

Пожарные спасают людей в горящей в центре Москвы гостинице. Видео © LIFE