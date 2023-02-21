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21 февраля, 19:15

Пожар начался в гостинице в центре Москвы, людей эвакуируют

Пожар произошёл в 16-этажной гостинице "Москабельмет" на улице Международной. По данным Лайфа, сейчас идёт эвакуация людей.

Предварительно, один из соседей специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже, люди в соседних квартирах просят о помощи. К настоящему моменту спасены трое взрослых и семеро детей. Тушение продолжается.

Пожарные спасают людей в горящей в центре Москвы гостинице. Видео © LIFE

В гостинице Норильска произошёл пожар, эвакуировано 100 человек

В гостинице Норильска произошёл пожар, эвакуировано 100 человек

Ранее Лайф писал, что в Иркутской области произошёл пожар в теплицах с майнинговым оборудованием. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. По словам спасателей, одна из теплиц сгорела полностью, другая получила повреждения.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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