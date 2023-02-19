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19 февраля, 13:25

В Иркутской области произошёл пожар в теплицах с майнинговым оборудованием

В селе Максимовщина в Иркутской области загорелись две теплицы, внутри которых находилось майнинговое оборудование. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

В Иркутской области произошёл пожар в теплицах с майнинговым оборудованием. Видео © Telegram / МЧС38

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На опубликованном видео можно наблюдать масштабы происшествия. По словам спасателей, одна из теплиц сгорела полностью, другая получила повреждения. Позднее возгорание было ликвидировано, в результате пожара никто из людей не пострадал.

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Ранее Лайф сообщал, что четыре человека, среди которых двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Тульской области.

Обложка ©

Telegram / МЧС38

Артур Белкин
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