В селе Максимовщина в Иркутской области загорелись две теплицы, внутри которых находилось майнинговое оборудование. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

В Иркутской области произошёл пожар в теплицах с майнинговым оборудованием. Видео © Telegram / МЧС38

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На опубликованном видео можно наблюдать масштабы происшествия. По словам спасателей, одна из теплиц сгорела полностью, другая получила повреждения. Позднее возгорание было ликвидировано, в результате пожара никто из людей не пострадал.