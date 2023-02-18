В гостинице Норильска произошёл пожар, эвакуировано 100 человек

В Норильске произошёл пожар в гостинице на улице Михайличенко, из-за чего 100 человек были эвакуированы. Об этом говорится в заявлении МЧС РФ в телеграм-канале.

Гостиница, которая загорелась в Норильске. Видео © Telegram / МЧС России

"Известие о пожаре в доме гостиничного типа поступило около 19:00 (мск). Пожарными спасено по лестничным маршам 38 человек, эвакуировано около 100", — сказано в сообщении ведомства.

К тушению пожара на пятом этаже здания было привлечено 25 человек и 5 единиц техники. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В 21:19 по мск пожар локализовали. Пострадавших нет.