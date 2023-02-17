Пять человек погибли при пожаре в Приангарье
После пожара в селе Мамоны Иркутской области обнаружили тела пяти человек
Пожарные на месте трагедии в иркутском селе. Обложка © ГУ МЧС РФ по Иркутской области
В селе Мамоны в Иркутской области после пожара в доме были найдены тела пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме... В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины)", — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, горела одна квартира. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожар площадью 48 квадратных метров уже потушили. Сейчас устанавливается причина возгорания.
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