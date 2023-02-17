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17 февраля, 01:07

Пять человек погибли при пожаре в Приангарье

После пожара в селе Мамоны Иркутской области обнаружили тела пяти человек

<p>Пожарные на месте трагедии в иркутском селе. Обложка © <a href="https://38.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4951929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Иркутской области</a></p>

Пожарные на месте трагедии в иркутском селе. Обложка © ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В селе Мамоны в Иркутской области после пожара в доме были найдены тела пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме... В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины)", — уточнили в ведомстве.

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По данным МЧС, горела одна квартира. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожар площадью 48 квадратных метров уже потушили. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Ранее Лайф писал, что в Сочи сгорели конюшни конного клуба "Мустанг". Владельцы клуба успели вывести лошадей из загонов, когда огонь только начал распространяться.

Иван Косицын
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