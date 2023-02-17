Пять человек погибли при пожаре в Приангарье

В селе Мамоны в Иркутской области после пожара в доме были найдены тела пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном доме... В ходе разведки внутри дома обнаружены пять погибших, все взрослые (трое мужчин и две женщины)", — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, горела одна квартира. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Пожар площадью 48 квадратных метров уже потушили. Сейчас устанавливается причина возгорания.