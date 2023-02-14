Купленная майнинг-ферма убила жителя Приангарья

В селе Введенщина Иркутской области произошёл пожар, причиной которого стало загоревшееся оборудование для майнинга. Огнём оказалась полностью охвачена баня. В результате погиб мужчина, который из неё не смог выбраться.

Полыхающая баня. Фото © Telegram / МЧС

"Пожарными был обнаружен травмированный мужчина, получивший ожоги лица и руки. От госпитализации он отказался. При проливке и разборе строительных конструкций был найден погибший", — рассказали в региональном главке МЧС РФ.

Оказалось, что первый — наёмный строитель, а второй — хозяин сооружения. Первый смог выбраться, а второй совершил роковую ошибку: вместо того чтобы спрыгнуть с мансардного этажа бани, пошёл через дверь и задохнулся.

Сгоревшая баня. Фото © Telegram / МЧС