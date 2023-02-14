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14 февраля, 04:07

Купленная майнинг-ферма убила жителя Приангарья

В Иркутской области мужчина погиб из-за пожара, вызванного оборудованием для майнинга

<p>Пожарный тушит горящую баню. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/irk38mchs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС</a></p>

Пожарный тушит горящую баню. Обложка © Telegram / МЧС

В селе Введенщина Иркутской области произошёл пожар, причиной которого стало загоревшееся оборудование для майнинга. Огнём оказалась полностью охвачена баня. В результате погиб мужчина, который из неё не смог выбраться.

Полыхающая баня. Фото © Telegram / МЧС

Полыхающая баня. Фото © Telegram / МЧС

"Пожарными был обнаружен травмированный мужчина, получивший ожоги лица и руки. От госпитализации он отказался. При проливке и разборе строительных конструкций был найден погибший", — рассказали в региональном главке МЧС РФ.

Оказалось, что первый — наёмный строитель, а второй — хозяин сооружения. Первый смог выбраться, а второй совершил роковую ошибку: вместо того чтобы спрыгнуть с мансардного этажа бани, пошёл через дверь и задохнулся.

Сгоревшая баня. Фото © Telegram / МЧС

Сгоревшая баня. Фото © Telegram / МЧС

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Анатолий Симоненко
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