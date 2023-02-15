В Сочи сгорели конюшни конного клуба "Мустанг"

Пожар произошёл вечером 14 февраля в конном клубе "Мустанг" в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи. По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, сообщение поступило в 18:52, а спустя почти два часа возгорание было локализовано.

К девяти вечера огонь был полностью потушен, пожарные также ликвидировали последствия пожара. В МЧС уточнили, что всё осложнялось труднодоступной горной местностью, гололедицей, осадками, а также тем, что горело деревянное строение.

По данным издания sochi1.ru, владельцы клуба успели вывести лошадей из загонов, когда огонь только начал распространяться.