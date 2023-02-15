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15 февраля, 00:56

В Сочи сгорели конюшни конного клуба "Мустанг"

<p>Работа пожарных на месте возгорания конного клуба. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_kuban/1177" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Кубани</a></p>

Работа пожарных на месте возгорания конного клуба. Обложка © t.me / МЧС Кубани

Пожар произошёл вечером 14 февраля в конном клубе "Мустанг" в селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи. По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, сообщение поступило в 18:52, а спустя почти два часа возгорание было локализовано.

К девяти вечера огонь был полностью потушен, пожарные также ликвидировали последствия пожара. В МЧС уточнили, что всё осложнялось труднодоступной горной местностью, гололедицей, осадками, а также тем, что горело деревянное строение.

По данным издания sochi1.ru, владельцы клуба успели вывести лошадей из загонов, когда огонь только начал распространяться.

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Юлия Коновалова
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