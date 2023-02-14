На севере Москвы потушили масштабный пожар в автосервисе

В северной части Москвы, на улице Декабристов, ликвидирован пожар в двухэтажном техническом центре. Площадь возгорания там достигла полутора тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.

"В 23:58 поступило сообщение о пожаре по адресу Москва, СВАО, ул. Декабристов, дом 45г. По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание в двухэтажном техцентре. Площадь пожара составила 1500 кв. м. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных спасено три человека", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Работу пожарных осложняло то, что в здании работал автосервис, там было много покрышек, масел, канистры с топливом. В борьбе с огнём участвовало 173 человека, применялась 51 единица техники. Воздух в районе пожара проверили, опасности для жителей города не выявлено.