В Ярославской области произошёл пожар на резервной нитке газопровода

На резервной нитке магистрального газопровода в Мышкинском районе Ярославской области произошёл пожар. Свидетелями инцидента стали жители города Мышкина и деревни Рыпы. Они наблюдали яркое зарево в небе.

В Ярославской области на резервной нитке газопровода произошёл пожар. Видео © Telegram / Ярославль с огоньком / 76.ru – Ярославль онлайн

В региональном главке МЧС уточнили, что инцидент случился в районе деревни Еремейцево. Первые подразделения, прибыв на место, обнаружили, что пожар произошёл из-за разрыва в соединении береговой части и подводной.

В "Газпром трансгаз Ухта" отметили, что всё случилось на резервной нитке подводного перехода газопровода Ухта – Торжок-3 через реку Волгу. Между тем в соцсетях появляются видео с места инцидента. На кадрах видно, что столб пламени взмывает к небу.

"В настоящее время горение ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет. Происшествие на газоснабжение населения не повлияло", — заявили в ведомстве.