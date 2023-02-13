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13 февраля, 19:14

В Ярославской области произошёл пожар на резервной нитке газопровода

На резервной нитке магистрального газопровода в Мышкинском районе Ярославской области произошёл пожар. Свидетелями инцидента стали жители города Мышкина и деревни Рыпы. Они наблюдали яркое зарево в небе.

В Ярославской области на резервной нитке газопровода произошёл пожар. Видео © Telegram / Ярославль с огоньком / 76.ru – Ярославль онлайн

В региональном главке МЧС уточнили, что инцидент случился в районе деревни Еремейцево. Первые подразделения, прибыв на место, обнаружили, что пожар произошёл из-за разрыва в соединении береговой части и подводной.

В "Газпром трансгаз Ухта" отметили, что всё случилось на резервной нитке подводного перехода газопровода Ухта – Торжок-3 через реку Волгу. Между тем в соцсетях появляются видео с места инцидента. На кадрах видно, что столб пламени взмывает к небу.

"В настоящее время горение ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет. Происшествие на газоснабжение населения не повлияло", — заявили в ведомстве.

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Напомним, это уже второй пожар на газопроводе за день. Ранее подобный инцидент случился в Вологодской области.

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Telegram / Ярославль с огоньком

Никита Осипов
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