В Вологодской области загорелся газопровод "Трансгаз-Ухта"

В Нюксенском районе Вологодской области подразделения МЧС отправлены к месту пожара на участке газопровода "Трансгаз-Ухта". Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

"Горение на участке газопровода "Трансгаз-Ухта" в Нюксенском округе. Подразделения выехали", — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Компания "Газпром трансгаз Ухта" транспортирует газ по территории девяти субъектов России — от ЯНАО до Ивановской области. Протяжённость системы более 17 тысяч километров. В 2022 году по ней было отправлено более 129 миллиардов кубометров топлива.