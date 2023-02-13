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13 февраля, 03:57

В Вологодской области загорелся газопровод "Трансгаз-Ухта"

В Нюксенском районе Вологодской области подразделения МЧС отправлены к месту пожара на участке газопровода "Трансгаз-Ухта". Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

"Горение на участке газопровода "Трансгаз-Ухта" в Нюксенском округе. Подразделения выехали", — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Компания "Газпром трансгаз Ухта" транспортирует газ по территории девяти субъектов России — от ЯНАО до Ивановской области. Протяжённость системы более 17 тысяч километров. В 2022 году по ней было отправлено более 129 миллиардов кубометров топлива.

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ukhta-tr.gazprom.ru

Андрей Григорьев
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