Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Тульской области

В посёлке Интернациональный Тульской области в результате пожара в частном доме погибло четыре человека, в том числе двое детей 2012 и 2021 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Следствием предварительно установлено, что сегодня около 19:00 силами регионального МЧС России ликвидировано открытое горение частного дома. После тушения пожара были обнаружены тела женщины 1954 г.р., мужчины 1983 г.р, и двоих детей 2012 и 2021 годов рождения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Причина пожара устанавливается. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место происшествия выезжали пять пожарных расчётов. Открытое горение было ликвидировано за 38 минут. Дом выгорел полностью.