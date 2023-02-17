Подросток погиб при взрыве газового баллона в частном доме под Челябинском
Последствия взрыва баллона газа в жилом доме. Фото © ГУ МЧС России по Челябинской области
В посёлке Дзержинка при взрыве газового баллона в частном жилом доме погиб 14-летний подросток. Как стало известно Лайфу, в районную больницу направлены четыре человека — трое взрослых и 10-летний ребёнок.
"В 18:45 17 февраля 2023 года, поступило сообщение о разгерметизации пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на двух хозяев в посёлке Дзержинка Верхнеуральского муниципального района. В результате хлопка один человек погиб, травмировано четыре человека", — указали в региональном управлении МЧС.
К ликвидации последствий случившегося были привлечены 28 человек и девять единиц техники, в том числе 13 человек и три единицы техники от МЧС.
Ранее Лайф сообщал, что в селе Мамоны Иркутской области после пожара обнаружили тела пяти человек. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек.