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17 февраля, 17:03

Подросток погиб при взрыве газового баллона в частном доме под Челябинском

<p>Последствия взрыва баллона газа в жилом доме. Фото © ГУ МЧС России по Челябинской области</p>

Последствия взрыва баллона газа в жилом доме. Фото © ГУ МЧС России по Челябинской области

В посёлке Дзержинка при взрыве газового баллона в частном жилом доме погиб 14-летний подросток. Как стало известно Лайфу, в районную больницу направлены четыре человека — трое взрослых и 10-летний ребёнок.

"В 18:45 17 февраля 2023 года, поступило сообщение о разгерметизации пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на двух хозяев в посёлке Дзержинка Верхнеуральского муниципального района. В результате хлопка один человек погиб, травмировано четыре человека", — указали в региональном управлении МЧС.

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К ликвидации последствий случившегося были привлечены 28 человек и девять единиц техники, в том числе 13 человек и три единицы техники от МЧС.

Ранее Лайф сообщал, что в селе Мамоны Иркутской области после пожара обнаружили тела пяти человек. Из соседней части дома самостоятельно эвакуировались шесть человек.

Илья Суриков
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