При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей
В результате пожара в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе два ребёнка. В пресс-службе МЧС РФ также сообщили о девяти пострадавших.
"В результате пожара пострадали девять человек. Погибли шесть человек: четверо взрослых и два ребёнка", — уточнили в ведомстве.
Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Всего из горящего здания эвакуировано около 200 человек.
Как писал Лайф, пожар в гостинице начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже.
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Кадр видео МЧС РФ