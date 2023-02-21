Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 20:50

При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей

В результате пожара в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе два ребёнка. В пресс-службе МЧС РФ также сообщили о девяти пострадавших.

"В результате пожара пострадали девять человек. Погибли шесть человек: четверо взрослых и два ребёнка", — уточнили в ведомстве.

Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Всего из горящего здания эвакуировано около 200 человек.

Из горящего отеля в центре Москвы спасли 50 человек

Из горящего отеля в центре Москвы спасли 50 человек

Как писал Лайф, пожар в гостинице начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже.

Обложка ©

Кадр видео МЧС РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • МЧС
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров