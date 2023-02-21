При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей

В результате пожара в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе два ребёнка. В пресс-службе МЧС РФ также сообщили о девяти пострадавших.

"В результате пожара пострадали девять человек. Погибли шесть человек: четверо взрослых и два ребёнка", — уточнили в ведомстве.

Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Всего из горящего здания эвакуировано около 200 человек.