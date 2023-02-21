Из горящего отеля в центре Москвы спасли 50 человек
Пожарным удалось спасти 50 человек из горящей гостиницы "МКМ" в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"На данный момент сотрудниками МЧС России спасено 50 человек, семь из них дети", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По данным Лайфа, сейчас возгорание локализовано.
Людей спасают из горящей гостиницы в центре Москвы. Видео © МЧС РФ
В столичном Дептрансе сообщили о перекрытии движения по Международной улице от дома 20/19 до Рабочей улицы.
Напомним, пожар в гостинице начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже.
Кадр видео МЧС РФ