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21 февраля, 19:41

Из горящего отеля в центре Москвы спасли 50 человек

Пожарным удалось спасти 50 человек из горящей гостиницы "МКМ" в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На данный момент сотрудниками МЧС России спасено 50 человек, семь из них дети", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По данным Лайфа, сейчас возгорание локализовано.

Людей спасают из горящей гостиницы в центре Москвы. Видео © МЧС РФ

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Напомним, пожар в гостинице начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже.

Обложка ©

Кадр видео МЧС РФ

Артур Лапсаков
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