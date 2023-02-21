Из горящего отеля в центре Москвы спасли 50 человек

Пожарным удалось спасти 50 человек из горящей гостиницы "МКМ" в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На данный момент сотрудниками МЧС России спасено 50 человек, семь из них дети", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По данным Лайфа, сейчас возгорание локализовано.

Людей спасают из горящей гостиницы в центре Москвы. Видео © МЧС РФ

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