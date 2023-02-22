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21 февраля, 21:17

В Москве потушили пожар в гостинице, унёсший жизни шести человек

Пожар в гостинице "МКМ" на Международной улице в центре Москвы полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС РФ. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

"Пожар полностью ликвидирован", — сказано в сообщении ведомства.

При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей

При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей

Напомним, пожар в гостинице начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. Из здания было эвакуировано 200 человек.

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МЧС РФ

Артур Лапсаков
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