В Москве потушили пожар в гостинице, унёсший жизни шести человек
Пожар в гостинице "МКМ" на Международной улице в центре Москвы полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС РФ. Окончательная площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
"Пожар полностью ликвидирован", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, пожар в гостинице начался вечером 21 февраля. Предварительно, один из постояльцев специально поджëг вещи в коридоре на пятом этаже. Из здания было эвакуировано 200 человек.
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МЧС РФ