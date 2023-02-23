СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Самарской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области, в результате которого погибло пять человек. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Последствия ДТП в Самарской области, в котором погибло пять человек. Видео © Telegram / Следком

На обнародованных кадрах также видно, что перевозивший людей микроавтобус получил серьёзнейшие повреждения, его передняя часть смята, а крыша и вовсе отсутствует.