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23 февраля, 14:24

СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Самарской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области, в результате которого погибло пять человек. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Последствия ДТП в Самарской области, в котором погибло пять человек. Видео © Telegram / Следком

На обнародованных кадрах также видно, что перевозивший людей микроавтобус получил серьёзнейшие повреждения, его передняя часть смята, а крыша и вовсе отсутствует.

"Уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) передано для дальнейшего расследования в Богатовский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области", — отмечается в сообщении регионального управления СК.

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Напомним, трагедия произошла на трассе М5 "Урал" в Нефтегорском районе Самарской области 23 февраля в 08:20 по московскому времени.

Обложка ©

Telegram / Следком

Артур Белкин
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