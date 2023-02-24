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24 февраля, 06:50

Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем в Туве

Жертвами столкновения автомобилей УАЗ и Renault Logan на территории Улуг-Хемского района в Туве стали пять человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

"По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель. Теперь это должны доказать соответствующие экспертизы и следствие", — написал Ховалыг.

Согласно данным региональной прокуратуры, водитель УАЗа выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой. Сейчас выясняются обстоятельства и детали произошедшего.

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Ранее Лайф рассказывал о столкновении трёх автомобилей, в том числе маршрутного автобуса, на трассе М5 "Урал" в Самарской области. В результате ДТП погибло пять человек.

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Telegram / Владислав Ховалыг

Артур Белкин
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