Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем в Туве

Жертвами столкновения автомобилей УАЗ и Renault Logan на территории Улуг-Хемского района в Туве стали пять человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

"По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель. Теперь это должны доказать соответствующие экспертизы и следствие", — написал Ховалыг.

Согласно данным региональной прокуратуры, водитель УАЗа выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой. Сейчас выясняются обстоятельства и детали произошедшего.