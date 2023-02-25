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25 февраля, 12:49

Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Дагестане

В Дагестане два человека погибли в результате автоаварии. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике в телеграм-канале.

  • Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / МВД Дагестана
    Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / МВД Дагестана
  • Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / МВД Дагестана
    Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / МВД Дагестана
  • Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / МВД Дагестана
    Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / МВД Дагестана

Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / МВД Дагестана

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Всё случилось 25 февраля в 13:30 на 819-м километре автодороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе. По предварительным данным, "Лада" столкнулась с двигавшимся попутно грузовиком. В результате от полученных травм скончались пассажиры легковушки. Известно, что это жители Дербента, их возраст и данные пока не известны. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Пакистане по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП с двумя автобусами. Также пострадало более 20 человек.

Обложка ©

Telegram / МВД Дагестана

Светлана Оперук
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