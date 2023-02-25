Ревнивец из Башкирии зарезал бывшую и её нового парня, а после устроил смертельное ДТП

В Башкирии 22-летний житель села Киргиз-Мияки был задержан по обвинению в двойном убийстве. Однако незадолго до этого он устроил смертельное ДТП, пытаясь скрыться от правоохранителей, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.





Вечером 24 февраля полицейские обнаружили тела 20-летнего парня и его 16-летней подруги с ножевыми ранениями. Оперативники установили подозреваемого и дали ориентировку на его автомобиль. Вскоре мужчину заметили полицейские. Увидев это, он попытался скрыться, выехал на встречную полосу и столкнулся с "ладой", водитель которой в итоге погиб.

По предварительной информации, убитой 16-летней девочкой оказалась бывшая подруга подозреваемого, с которой они продолжали дружить после расставания. Второй его жертвой стал её новый молодой человек. В итоге возбуждены уголовные дела за убийства и нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека.