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25 февраля, 08:32

Ревнивец из Башкирии зарезал бывшую и её нового парня, а после устроил смертельное ДТП

В Башкирии подозреваемый в двойном убийстве устроил ДТП с погибшим при попытке скрыться

В Башкирии 22-летний житель села Киргиз-Мияки был задержан по обвинению в двойном убийстве. Однако незадолго до этого он устроил смертельное ДТП, пытаясь скрыться от правоохранителей, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

  • Обвиняемый в двойном убийстве решил скрыться от полиции и устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Новости МВД Башкортостана
    Обвиняемый в двойном убийстве решил скрыться от полиции и устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Новости МВД Башкортостана
  • Обвиняемый в двойном убийстве решил скрыться от полиции и устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Новости МВД Башкортостана
    Обвиняемый в двойном убийстве решил скрыться от полиции и устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Новости МВД Башкортостана

Обвиняемый в двойном убийстве решил скрыться от полиции и устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Новости МВД Башкортостана

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Вечером 24 февраля полицейские обнаружили тела 20-летнего парня и его 16-летней подруги с ножевыми ранениями. Оперативники установили подозреваемого и дали ориентировку на его автомобиль. Вскоре мужчину заметили полицейские. Увидев это, он попытался скрыться, выехал на встречную полосу и столкнулся с "ладой", водитель которой в итоге погиб.

По предварительной информации, убитой 16-летней девочкой оказалась бывшая подруга подозреваемого, с которой они продолжали дружить после расставания. Второй его жертвой стал её новый молодой человек. В итоге возбуждены уголовные дела за убийства и нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека.

Семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей

Семь человек погибли в ДТП в Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей

Ранее Лайф сообщал, что не менее 13 человек стали жертвами ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в Пакистане.

Обложка ©

Telegram / Новости МВД Башкортостана

Артур Белкин
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