Один подросток погиб и четверо пострадали в ДТП на угнанной машине в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошла смертельная авария. Автомобиль с четырьмя несовершеннолетними пассажирами выехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД РФ.

Всё произошло на улице Каскадной. По данным госавтоинспекции, за рулём Ford Focus в момент аварии находился 16-летний подросток без прав. Он не справился с управлением, из-за чего авто вылетело на обочину, врезалось в дерево и опрокинулось. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате аварии погиб 16-летний пассажир. Он скончался на месте ещё до приезда медиков. Остальные пострадали.

"Несовершеннолетний водитель и трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Теперь в произошедшем разбираются сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели подростка и степень вины его родителей.