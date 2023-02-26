Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М11 под Новгородом достигло 12
Фото с места ДТП в Маловишерском районе на трассе М11. Обложка © VK / "Новгородское областное ТВ"
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области выросло до 12, один человек погиб. Ранее в региональном управлении ГИБДД УМВД РФ сообщали о троих пострадавших.
По последним данным, до 32 увеличилось количество попавших в ДТП автомобилей. Среди них 25 легковых машин и 7 грузовиков. Из одной фуры разлился перевозимый битум.
"12 пострадавших, один человек погиб. Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М11 попали 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растёкся по дороге", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы компании – оператора дороги М11 ОССП.
Напомним, авария произошла сегодня утром на участке дороги в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы. Предварительной причиной ДТП правоохранители назвали гололёд и сильный снег.