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26 февраля, 11:49

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М11 под Новгородом достигло 12

<p>Фото с места ДТП в Маловишерском районе на трассе М11. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/novgorodtv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Новгородское областное ТВ"</a></p>

Фото с места ДТП в Маловишерском районе на трассе М11. Обложка © VK / "Новгородское областное ТВ"

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М11 "Нева" в Новгородской области выросло до 12, один человек погиб. Ранее в региональном управлении ГИБДД УМВД РФ сообщали о троих пострадавших.

По последним данным, до 32 увеличилось количество попавших в ДТП автомобилей. Среди них 25 легковых машин и 7 грузовиков. Из одной фуры разлился перевозимый битум.

"12 пострадавших, один человек погиб. Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М11 попали 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растёкся по дороге", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы компании – оператора дороги М11 ОССП.

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Напомним, авария произошла сегодня утром на участке дороги в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы. Предварительной причиной ДТП правоохранители назвали гололёд и сильный снег.

Ирина Фальке
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