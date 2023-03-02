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2 марта, 07:48

Названа причина смертельного ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае

МВД: Выезд автобуса на встречку стал причиной ДТП в Алтайском крае, где погибло два человека

Причиной смертельного ДТП в Алтайском крае, жертвой которого стали два человека, стал выезд автобуса на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Кадры с места ДТП с участием автобуса и грузовика в Алтайском крае. Видео © t.me / mvd222

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, установлено, что в 03:50 2 марта в Рубцовском районе на 267-м километре автодороги А322 (Барнаул – Рубцовск – граница республики Казахстан) водитель автобуса "Кинг Лонг" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN с прицепом. В результате аварии погибло два пассажира автобуса. Полиция проводит проверку.

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Также проверку начала прокуратура. Ранее там сообщили, что в ДТП пострадало пять человек, их доставили в больницу.

Обложка ©

t.me / mvd222

Никита Никонов
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