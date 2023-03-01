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1 марта, 02:19

Во Владивостоке автобус скатился задом и врезался в здание суда

<p>Автобус въехал в здание суда во Владивостоке. Обложка © <a href="https://25.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/36118430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Приморскому краю</a></p>

Автобус въехал в здание суда во Владивостоке. Обложка © ГУ МВД по Приморскому краю

Автобус врезался в фасад здания суда во Владивостоке. Об этом сообщили в МВД по Приморскому краю. Прокуратура города начала проверку.

Всё произошло 1 марта, когда 46-летний водитель автобуса № 95 не обеспечил постоянного контроля над движением, в результате чего машина скатилась задним ходом и въехала в фасад здания № 7 по Океанскому проспекту. По предварительной информации, возможной причиной происшествия могла стать техническая неисправность. В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было.

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В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе полноте предрейсового технического осмотра транспортных средств.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петергофе снегоуборщик протаранил и снёс памятник барону Штиглицу. В пресс-службе администрации района подтвердили факт происшествия, уточнив, что, по первоначальной оценке, памятник не получил серьёзных повреждений.

Артур Лапсаков
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