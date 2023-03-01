Во Владивостоке автобус скатился задом и врезался в здание суда

Автобус врезался в фасад здания суда во Владивостоке. Об этом сообщили в МВД по Приморскому краю. Прокуратура города начала проверку.

Всё произошло 1 марта, когда 46-летний водитель автобуса № 95 не обеспечил постоянного контроля над движением, в результате чего машина скатилась задним ходом и въехала в фасад здания № 7 по Океанскому проспекту. По предварительной информации, возможной причиной происшествия могла стать техническая неисправность. В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе полноте предрейсового технического осмотра транспортных средств.