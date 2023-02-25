Лихач из Москвы без прав протаранил ограждение и четыре припаркованных авто в Краснодаре

В Краснодаре 23-летний житель Москвы без водительских прав на BMW устроил массовую аварию. Мужчина ехал по Кожевенной улице в сторону улицы Тургенева и не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом ДТП.

В Краснодаре житель Москвы без водительских прав устроил на BMW массовую аварию. Видео © LIFE

На кадрах синий автомобиль на большой скорости движется по дороге, после чего влетает в бордюр и газон, повреждая ограждение. Затем машина попадает на парковку и врезается в другие транспортные средства. Повреждения получили четыре автомобиля: Toyota, Great Wall, Skoda и Mitsubishi.

Пострадавших нет. Москвич нарушил две статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о повреждении дорог и управлении автомобилем без прав). В общей сложности за это ему грозит штраф в размере до 25 тысяч рублей.