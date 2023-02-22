В Петергофе снегоуборщик протаранил и снёс памятник барону Штиглицу

В Санкт-Петербурге снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе на Привокзальной площади. Об этом сообщает "Фонтанка", видео с моментом инцидента появилось в соцсетях.

Снегоуборочная машина снесла памятник барону Штиглицу в Петергофе. Видео © VK / piternetip

В пресс-службе администрации района подтвердили факт происшествия, уточнив, что по первоначальной оценке памятник не получил серьёзных повреждений. В ближайшее время его увезут на диагностику, после чего отремонтируют и вернут на место.

Барон Александр Людвиговиц фон Штиглиц (1814–1884) — был одним из крупнейших финансистов и промышленников Российской империи, при участии которого были построены Балтийская и Петергофская железная дороги. С 1860 по 1866 год он занимал должность управляющего Государственным банком Российской империи. Памятник в Петергофе ему открыли в 2009 году.