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22 февраля, 12:58

В Петергофе снегоуборщик протаранил и снёс памятник барону Штиглицу

<p>Сбитый памятник барону Штиглицу. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-130126972_370319" target="_blank" rel="noopener noreferrer">piternetip</a></p>

Сбитый памятник барону Штиглицу. Фото © VK / piternetip

В Санкт-Петербурге снегоуборочная машина случайно снесла памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе на Привокзальной площади. Об этом сообщает "Фонтанка", видео с моментом инцидента появилось в соцсетях.

Снегоуборочная машина снесла памятник барону Штиглицу в Петергофе. Видео © VK / piternetip

В пресс-службе администрации района подтвердили факт происшествия, уточнив, что по первоначальной оценке памятник не получил серьёзных повреждений. В ближайшее время его увезут на диагностику, после чего отремонтируют и вернут на место.

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Барон Александр Людвиговиц фон Штиглиц (1814–1884) — был одним из крупнейших финансистов и промышленников Российской империи, при участии которого были построены Балтийская и Петергофская железная дороги. С 1860 по 1866 год он занимал должность управляющего Государственным банком Российской империи. Памятник в Петергофе ему открыли в 2009 году.

А вот на Украине памятники сносят совсем не случайно. Очередным монументом, который был демонтирован, оказался памятник великому русскому поэту Александру Пушкину в селе Беленченковка Полтавской области.

Никита Никонов
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