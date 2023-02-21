В Петербурге запустят открытый конкурс на эскизный проект памятника Шаляпину

В Санкт-Петербурге состоится открытый конкурс на эскизный проект памятника русскому певцу Фёдору Шаляпину. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на директора театра "Мюзик-Холл" Юлию Стрижак.

Скульптура украсит собой Александровский парк Петроградского района, где ещё в 1999 году появился закладной камень с надписью "Здесь будет установлен памятник Фёдору Ивановичу Шаляпину".

"В 1990-е был проведён конкурс на проект памятника. В нём победил скульптор Александр Мурзин. Однако памятник так и не был установлен в парке. После ухода из жизни скульптора доработкой проекта стал заниматься его сын Алексей Мурзин. Тем временем прошло уже больше 20 лет, а памятник так и не установлен", — рассказала Стрижак.

Теперь инициативу по увековечиванию памяти великого артиста взял на себя "Мюзик-Холл". По словам Стрижак, бывший Оперный зал Народного дома имени Императора Николая II, где сейчас находится театр, был любимой сценической площадкой Шаляпина. К слову, в 2023 году исполняется 150 лет со дня рождения певца и Петербург будет широко отмечать это событие.

"Мы взяли на себя всю информационную и организационную работу, связанную с установкой памятника. Обратились в Комитет по градостроительству и архитектуре. Отмечу, что Смольный поддерживает работу по появлению такого памятника", — добавила Стрижак.

Также она отметила, что сейчас в театре ждут распоряжения Правительства Петербурга о переименовании "Мюзик-Холла" в Санкт-Петербургский музыкальный государственный театр имени Ф.И. Шаляпина.