Принц Ольденбургский снова появится напротив Мариинской больницы

Памятник принцу Ольденбургскому появится в Санкт-Петербурге на Литейном проспекте. Его открытие состоится в июне и будет приурочено к 220-летнему юбилею Мариинской больницы, сообщил главврач Анатолий Завражнов. Кроме того, началось восстановление домовой церкви.

"Мы серьёзно готовимся к празднику. Мариинская больница — третье лечебное учреждение, которое было построено в Санкт-Петербурге. Её открытие было подарком городу от императрицы Марии Фёдоровны в ознаменование 100-летнего юбилея столицы и в память о её муже — императоре Павле I. Строительство больницы как раз и началось с церкви Святого Павла", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Принц Ольденбургский (внук Павла I) был попечителем больницы более 40 лет — с 1839 по 1881 год. В 1889-м напротив главного корпуса больницы установили памятник в его честь, но снесли в 1930-х. Теперь к 8 июня он снова появится на своём историческом месте. Кроме того, за счёт средств меценатов идёт реконструкция церкви Святого Павла. В ходе восстановления даже были найдены древние фрески, поэтому работы из разряда реконструкции перешли в работы по реставрации.

Также к юбилею будет создана новая экспозиция музея. В неё войдут все страницы истории стационара в связи с событиями истории государства Российского. За 220 лет Мариинская больница ни на один день не прекращала работу. Врачи спасали раненых в период Отечественной войны 1812 года, заболевших чумой и холерой в середине XIX века, а также помогали во времена Октябрьской революции, блокады Ленинграда и катаклизмов 1990-х годов.