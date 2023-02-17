В Оренбурге представили макет памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову
В Оренбурге представили пластилиновый макет будущего памятника певцу Юрию Шатунову и создателю "Ласкового мая" Сергею Кузнецову. Изготовлением монумента будет заниматься скульптор Александр Сукманов. Кадры с мероприятия показал RT.
В Оренбурге представили макет памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. Видео © Telegram / RT на русском
Сама скульптура будет выполнена из бронзы. Предварительно, итоговая высота составит 192 сантиметра. Памятник планируют установить на пересечении улиц Химической и Регенераторной в Оренбурге. Это место находится рядом с детским домом, где Шатунов провёл несколько лет, и многоэтажкой, в которой жил Кузнецов.
Средства на возведение монумента будет собирать благотворительный фонд. В качестве образца для дизайна памятника скульптор взял фотографию оренбуржцев с прошлогоднего концерта, на которой музыканты стоят в обнимку.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в июне 2022 года в возрасте 48 лет. У артиста случился обширный инфаркт. Основатель "Ласкового мая" и автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет в Оренбурге после концерта в память о Шатунове.
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