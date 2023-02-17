В Оренбурге представили макет памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову

Сама скульптура будет выполнена из бронзы. Предварительно, итоговая высота составит 192 сантиметра. Памятник планируют установить на пересечении улиц Химической и Регенераторной в Оренбурге. Это место находится рядом с детским домом, где Шатунов провёл несколько лет, и многоэтажкой, в которой жил Кузнецов.