Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 15:50

В Оренбурге представили макет памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову

В Оренбурге представили пластилиновый макет будущего памятника певцу Юрию Шатунову и создателю "Ласкового мая" Сергею Кузнецову. Изготовлением монумента будет заниматься скульптор Александр Сукманов. Кадры с мероприятия показал RT.

В Оренбурге представили макет памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову. Видео © Telegram / RT на русском

Сама скульптура будет выполнена из бронзы. Предварительно, итоговая высота составит 192 сантиметра. Памятник планируют установить на пересечении улиц Химической и Регенераторной в Оренбурге. Это место находится рядом с детским домом, где Шатунов провёл несколько лет, и многоэтажкой, в которой жил Кузнецов.

Кардиолог объяснил, кому чаще угрожает "тихий инфаркт", сгубивший Юрия Шатунова

Кардиолог объяснил, кому чаще угрожает "тихий инфаркт", сгубивший Юрия Шатунова

Средства на возведение монумента будет собирать благотворительный фонд. В качестве образца для дизайна памятника скульптор взял фотографию оренбуржцев с прошлогоднего концерта, на которой музыканты стоят в обнимку.

Напомним, Юрий Шатунов скончался в июне 2022 года в возрасте 48 лет. У артиста случился обширный инфаркт. Основатель "Ласкового мая" и автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет в Оренбурге после концерта в память о Шатунове.

Обложка ©

VK / Интересный Оренбург

Илья Суриков
  • Новости
  • Юрий Шатунов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров