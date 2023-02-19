В Полтавской области снесли памятник Пушкину

В селе Беленченковка Полтавской области Украины рядом с одной из школ был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину.

"Первоначально мы планировали переместить на территорию Гадячского историко-краеведческого музея, но техника, которая везла этот памятник, большая, она не может заехать во двор музея. Поэтому мы оставили его на территории двора Дома культуры", — приводит издание "Общественное. Новости" слова главы отдела культуры и туризма Гадячского горсовета Ларисы Труш.

Она рассказала, что в планах местных властей значится и снос в Беленченковке памятника советскому генерал-лейтенанту Павлу Корзуну, погибшему в 1943 году, освобождая Украину от нацистов. Оба памятника планируют перевезти в заповедник "Парк советского периода" в городе Путивле Сумской области.