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18 февраля, 21:29

В Полтавской области снесли памятник Пушкину

В Полтавской области демонтирован памятник Пушкину в селе Беленченковка

<p>Памятник Пушкину в Полтавской области. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SergUA63" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@SergUA63</a></p>

Памятник Пушкину в Полтавской области. Фото © Twitter / @SergUA63

В селе Беленченковка Полтавской области Украины рядом с одной из школ был демонтирован памятник русскому поэту Александру Пушкину.

"Первоначально мы планировали переместить на территорию Гадячского историко-краеведческого музея, но техника, которая везла этот памятник, большая, она не может заехать во двор музея. Поэтому мы оставили его на территории двора Дома культуры", — приводит издание "Общественное. Новости" слова главы отдела культуры и туризма Гадячского горсовета Ларисы Труш.

Она рассказала, что в планах местных властей значится и снос в Беленченковке памятника советскому генерал-лейтенанту Павлу Корзуну, погибшему в 1943 году, освобождая Украину от нацистов. Оба памятника планируют перевезти в заповедник "Парк советского периода" в городе Путивле Сумской области.

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Анатолий Симоненко
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