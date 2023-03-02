В Госдуме попросили прокуратуру проверить донос на певца Shaman

Генпрокурора РФ Игоря Краснова попросили проверить ложный донос на певца Shaman (Ярослав Дронов), которого обвинили в экстремизме. С таким требованием выступила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она считает, что исполнитель стал жертвой доноса от жителя Тулы, который необоснованно обвинил Дронова в разжигании межнациональной розни в песне "Я русский".

"Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью", — цитирует Лантратову РИА "Новости".

Депутат рекомендовала полицейским послушать песни Shaman и убедиться, что в его творчестве нет никакой межнациональной ненависти.