В Госдуме попросили прокуратуру проверить донос на певца Shaman
Генпрокурора РФ Игоря Краснова попросили проверить ложный донос на певца Shaman (Ярослав Дронов), которого обвинили в экстремизме. С таким требованием выступила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Она считает, что исполнитель стал жертвой доноса от жителя Тулы, который необоснованно обвинил Дронова в разжигании межнациональной розни в песне "Я русский".
"Видимо, у тульских полицейских слишком много служебного времени, которое можно потратить на разбор провокационного заявления вместо борьбы с преступностью", — цитирует Лантратову РИА "Новости".
Депутат рекомендовала полицейским послушать песни Shaman и убедиться, что в его творчестве нет никакой межнациональной ненависти.
Ранее Лайф писал о том, что певца Shaman потребовали проверить на экстремизм из-за песни "Я русский". Об этом сам артист рассказал в телеграм-канале.
ТАСС / Сергей Бобылев