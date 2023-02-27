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27 февраля, 11:34

Певца Shaman потребовали проверить на экстремизм из-за песни "Я русский"

Певца Shaman (Ярослав Дронов) потребовали проверить на экстремизм из-за песни "Я русский". Об этом сам артист рассказал в своём телеграм-канале.

"Я получил неожиданный подарок к премьере (концертной программы "Привет, Россия! Я русский". — Прим. Лайфа) — управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня "Я русский" — экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь", — написал исполнитель.

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Shaman поблагодарил незнакомца за такое внимание к его творчеству, "нашедшего экстремизм в этих строчках, простых и полных любви к стране, в которой жили мои предки, где живу я, и хочу, чтобы жили мои внуки". По словам артиста, полицейские попросили его изложить свои мысли в разъяснительной записке.

"Мою песню "Я русский" знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение "Я — русский" означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной", — заявил Дронов.

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Музыкант добавил, что композиция прошла все необходимые проверки до публикации на главных российских музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных телеканалов страны.

Ранее Лайф сообщал, что Shaman выступил в Херсонской области. Во время мероприятия исполнитель спустился со сцены и спел вместе со зрителями песню "Улетай на крыльях ветра". Сам певец рассказал, что для него было важно показать полноценное шоу для жителей этого города.

Обложка ©

YouTube / SHAMAN

Никита Никонов
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