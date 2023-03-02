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2 марта, 19:17

Некоглай приехал в Киев с дронами и сломанной машиной для ВСУ

<p>Некоглай на Украине. Фото © Telegram / Nekоglai</p>

Некоглай на Украине. Фото © Telegram / Nekоglai

Депортированный из России блогер Некоглай (Николай Лебедев) приехал в Киев, чтобы лично передать Вооружённым силам Украины дроны, сбор средств на которые проводил в ходе прямых трансляциях. Об этом 22-летний стример сообщил в своём Telegram-канале.

В итоге Неколай передал пять беспилотников и автомобиль, который, по его словам, "находится сейчас в плохом состоянии", но в ближайшую неделю он собирается его отремонтировать. В ответ военные подарили тиктокеру сухпайки, на которые он пообещал подписчикам сделать распаковку.

"Это меньшее, что я мог сделать, от меня благодарность вам безграничная", — сказал блогер, передавая подарки бойцам ВСУ.

Как блогер Некоглай мстит России, собирая деньги для ВСУ, и что грозит его донатерам

Как блогер Некоглай мстит России, собирая деньги для ВСУ, и что грозит его донатерам

Ранее Лайф сообщал, что Некоглай нарвался на уголовное дело из-за мести виновнице своих бед — главы Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В начале ноября 2022 года она попросила проверить блогера на предмет дискредитации ВС РФ из-за "пародии" на российского солдата. Это в итоге закончилось депортацией Некоглая.

Наталья Исакова
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