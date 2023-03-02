Некоглай приехал в Киев с дронами и сломанной машиной для ВСУ

Депортированный из России блогер Некоглай (Николай Лебедев) приехал в Киев, чтобы лично передать Вооружённым силам Украины дроны, сбор средств на которые проводил в ходе прямых трансляциях. Об этом 22-летний стример сообщил в своём Telegram-канале.

В итоге Неколай передал пять беспилотников и автомобиль, который, по его словам, "находится сейчас в плохом состоянии", но в ближайшую неделю он собирается его отремонтировать. В ответ военные подарили тиктокеру сухпайки, на которые он пообещал подписчикам сделать распаковку.

"Это меньшее, что я мог сделать, от меня благодарность вам безграничная", — сказал блогер, передавая подарки бойцам ВСУ.