7 скрытых преимуществ отношений с женщиной-пышкой, о которых должен знать каждый мужчина

На вкус и цвет друзей нет — это все знают. Как бы индустрия красоты и рекламщики ни пытались навязать мысль, что любят только худых, это неправда. В плане предпочтений относительно женской фигуры все мужчины разные. И если одним важно, чтобы вторая половинка весила не больше 50 килограммов, другие кайфуют от общества женщины-пышки. Какие же преимущества и плюсы для парня, решившего начать отношения с такой дамочкой-пампушкой?

1. Пышка позитивна и открыта миру

Мужчины подсознательно воспринимают полных женщин как более весёлых и лёгких на подъём. Фото © Getty Images / Urbazon

Правда ли, что все худые — злые, а толстушки — добрые? По крайней мере, некоторые представители сильной половины человечества думают именно так. Мол, женщина-пышка и на подъём легка — не в прямом смысле, конечно, и более позитивна, и по характеру приятнее. Потому что не ограничивает себя ни в чём, а дышит полной грудью. Рядом с такой возлюбленной мужчине хочется расслабиться и тоже быть собой, не загоняясь в стресс постоянными рамками.

2. Девушка в теле не зациклена на внешности так сильно, как "модель"

Стереотипно и глупо думать, что женщины с формами не следят за собой. Полнота может иногда лишь заставить пышку купить вещь размера побольше, но никак не станет причиной отказать себе в удовольствии наряжаться. Мужчинам нравится, что такие девочки относятся к собственной внешности немного проще: их устраивает всё, что имеется, присутствует высокая самооценка и нет желания участвовать в гонке: "кто больше похудел за неделю". Женщины-пышки редко стараются произвести впечатление на каждого встречного, они прихорашиваются в первую очередь для себя, а уже потом — для бойфренда.

3. Умеет вкусно накормить

Девочки с формами знают толк в готовке, а это то самое вкусное преимущество, из-за которого мужчины всё чаще женятся на пышках. Фото © Getty Images / Galina Zhigalova / EyeEm

Не всегда полнота возникает из-за неправильного питания — к ней могут привести различные заболевания, строение тела или банальная наследственность. И мы говорим не про ожирение, это важно понимать. Потому что здоровая женщина "с формами" — счастье для избранника. Мужчины прекрасно понимают, что пышки, скорее всего, любят и умеют готовить. А это несомненный плюс — пробовать её исполнение разных рецептов. Путь к сердцу кавалера лежит через желудок, верно?

4. Может быть похожей на маму

Хотите вы это признавать или нет, но люди часто выбирают в партнёры тех, кто хоть как-то напоминает родителей. Встречаясь с женщиной-пышкой, полненькой, прямо как его мама или бабушка, мужчина будет на подсознательном уровне ждать от неё материнской ласки и заботы. И любить крепко-крепко.

5. Мужчинам нравится трогать и обнимать пышек

Девочки любят ушами, а мальчики — руками. Потому кавалерам нравится прикасаться к своим пышкам и обниматься с ними. Фото © Shutterstock

Согласитесь, есть разница: обнимаешь ты девушку, у которой косточки выпирают, или особу пусть и полноватую, но зато такую мягкую и тёплую. Это ещё одно скрытое преимущество — ответ на вопрос, почему мужчинам нравится состоять в отношениях с пышками. Ощущения от прикосновений совершенно иные.

6. Пышки более страстные в постели

Если вы вдруг не знали, участок мозга, получающий удовольствие от еды и секса, у нас один. Вот и получается, что те дамочки, которые умеют по-настоящему наслаждаться каждой съеденной вкусняшкой, во время секса ведут себя так же открыто и страстно. Им интим приносит истинное удовольствие. В отличие от худышек, которые с грустью ковыряются в тарелке с невкусным, но таким полезным обедом. Мужчины вообще находят сексуальным наблюдать, как ненаглядная не стесняется вкусно поесть в их присутствии.

7. Такая женщина менее требовательна к избраннику