9 историй про самые странные клички питомцев, которые могли придумать только наши соотечественники

"Есть один товарищ, назовём его Васей, у которого дома живёт шикарная псина. Пушистый огромный собак. Я предполагала, что назвали как-то величественно, красиво. Но... дальше я услышала: — Нога, к ноге! И с самой счастливой мордой псина ринулась к хозяину. Собака с кличкой Нога", — Salia.

"Сижу в ветеринарке, и тут только что вызвали огромнейшего мейн-куна под именем ВАН ХЕЛЬСИНГ! Взяли его на руки с фразой "Ваня, пойдём!" — Vita19.

"У моего дядьки умер любимый пёс. Мы всей роднёй решили его поддержать и подарили щенка. Таксу. Когда они знакомились, дядька смеялся до истерики. Ржал так, что в какой-то момент даже страшно за него стало. — Ну всё, всё! — успокаивали мы. — Хватит. Лучше скажи, как назовёшь. — Сосиской назову! — и снова ржёт как конь. — Дядь Вить, ну ты чо!? А у бабок на лавочке ты что спрашивать будешь? "Вы не видели мою сосиску?" — снова истерика) Ну да бог с ним. Хорошо, хоть по Пирату горевать перестал. Отпустит первое впечатление, нормально назовёт, думали мы. Ан нет... Ходит по двору и кричит: "Сося, где ты? Сося, пошли домой!" И на бабок поглядывает да посмеивается", — zubr76.

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"Нашего пса зовут Байкал, кличку придумывал папа — статно и красиво. Раньше казалось странным, что мы зовём его как озеро. А теперь стоит услышать где-то про озеро, становится странно, что озеро называется именем нашего пса". — Подслушано.

"У нас жил кот Барсик. Спокойное, ленивое создание. Приехала в гости прабабушка. Кличку кота она не могла запомнить и стала звать его Борзун. Кот на новое имя отозвался. Приосанился, в глазах появился тигриный блеск. Теперь нет смиренного Барсика. Есть храбрый Борзун, переловивший на даче всех мышей и ящериц!" — Подслушано.

"Моего кота зовут Сильвестр, но мама его всё равно называет Васей. Видите ли, ей трудно запомнить "такую сложную" кличку. А буквально вчера ей подарили золотую рыбку, и она её назвала Терпсихорой (муза танца, мама у меня хореограф), и её весь день бесило, что её рыбку я тоже зову ВАСЕЙ". — Подслушано.

"Долго выбирали кличку для собаки, муж временно звал её Жопой. Недели оказалось достаточно, чтобы собака привыкла, на другие имена реагировала вяло. Теперь к нам любят ходить в гости и ныть про ужасную жизнь или лишний вес: собака тут же несётся обниматься с говорящим и, как он считает, утешать его". — Подслушано.

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"В период популярности сериала "Санта-Барбара" соседи назвали кота Мейсоном. Соседская же бабушка выговорить мудрёную кличку не могла, поэтому коту пришлось отзываться и на "Майонез". — Подслушано.