10 работ стеклодувов, глядя на которые вы поймёте разницу между творчеством и искусством
Вообще, мало кто представляет, чем на самом деле занимаются стеклодувы. Чтобы повысить осведомлённость читателей Лайфа, нами было принято решение собрать 10 лучших фотографий по теме.
"Стеклянное сердце", — Alarmed-Researcher93.
Фото © Reddit / Alarmed-Researcher93
"Просто хотелось поделиться с вами моей последней работой в рамках обучения на стеклодува", — Dirtyaute.
Фото © Reddit / Dirtyaute
"Я сделал стеклянного человека!" — Antolini.
Фото © Reddit / Antolini
"Сделал эту красоту на заказ. Только что отправил будущему владельцу", — GibbonsGlass.
Фото © Reddit / GibbonsGlass
"Подумал, они будут хорошо сочетаться", — lfisher7466.
Фото © Reddit / lfisher7466
"Творение Дэйла Чихули", — glassblowing.
"Роза, которую я сделал на этих выходных. Понимаю, что технически это не стеклодувство, но стекло на месте", — danielcorich.
Фото © Reddit / danielcorich
"И это всё сделано из стекла. Потрясающе", — darqwing28.
Фото © Reddit / darqwing28
"Примеряю формы для моих ваз. Спасибо, что оценили", — glassblowing.
"Цветочная люстра из мурановского стекла", — Bottega_Veneziana.
Фото © Reddit / Bottega_Veneziana
Reddit / Alarmed-Researcher93, Bottega_Veneziana