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23 февраля, 07:00

10 работ стеклодувов, глядя на которые вы поймёте разницу между творчеством и искусством

Вообще, мало кто представляет, чем на самом деле занимаются стеклодувы. Чтобы повысить осведомлённость читателей Лайфа, нами было принято решение собрать 10 лучших фотографий по теме.

"Стеклянное сердце", — Alarmed-Researcher93.

Фото © Reddit / Alarmed-Researcher93

Фото © Reddit / Alarmed-Researcher93

"Просто хотелось поделиться с вами моей последней работой в рамках обучения на стеклодува", — Dirtyaute.

Фото © Reddit / Dirtyaute

Фото © Reddit / Dirtyaute

"Я сделал стеклянного человека!" Antolini.

Фото © Reddit / Antolini

Фото © Reddit / Antolini

"Сделал эту красоту на заказ. Только что отправил будущему владельцу", — GibbonsGlass.

Фото © Reddit / GibbonsGlass

Фото © Reddit / GibbonsGlass

"Подумал, они будут хорошо сочетаться", — lfisher7466.

Фото © Reddit / lfisher7466

Фото © Reddit / lfisher7466

"Творение Дэйла Чихули", — glassblowing.

Фото © Reddit / glassblowing

Фото © Reddit / glassblowing

"Роза, которую я сделал на этих выходных. Понимаю, что технически это не стеклодувство, но стекло на месте", — danielcorich.

Фото © Reddit / danielcorich

Фото © Reddit / danielcorich

"И это всё сделано из стекла. Потрясающе", — darqwing28.

Фото © Reddit / darqwing28

Фото © Reddit / darqwing28

"Примеряю формы для моих ваз. Спасибо, что оценили", — glassblowing.

Фото © Reddit / glassblowing

Фото © Reddit / glassblowing

"Цветочная люстра из мурановского стекла", — Bottega_Veneziana.

Фото © Reddit / Bottega_Veneziana

Фото © Reddit / Bottega_Veneziana

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / Alarmed-Researcher93, Bottega_Veneziana

Сергей Трофимов
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