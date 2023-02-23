10 работ стеклодувов, глядя на которые вы поймёте разницу между творчеством и искусством

Фото © Reddit / Alarmed-Researcher93

"Просто хотелось поделиться с вами моей последней работой в рамках обучения на стеклодува", — Dirtyaute.

Фото © Reddit / Dirtyaute

"Я сделал стеклянного человека!" — Antolini.

Фото © Reddit / Antolini

"Сделал эту красоту на заказ. Только что отправил будущему владельцу", — GibbonsGlass.

Фото © Reddit / GibbonsGlass

"Подумал, они будут хорошо сочетаться", — lfisher7466.

Фото © Reddit / lfisher7466

"Творение Дэйла Чихули", — glassblowing.

Фото © Reddit / glassblowing

"Роза, которую я сделал на этих выходных. Понимаю, что технически это не стеклодувство, но стекло на месте", — danielcorich.

Фото © Reddit / danielcorich

"И это всё сделано из стекла. Потрясающе", — darqwing28.

Фото © Reddit / darqwing28

"Примеряю формы для моих ваз. Спасибо, что оценили", — glassblowing.

Фото © Reddit / glassblowing

"Цветочная люстра из мурановского стекла", — Bottega_Veneziana.