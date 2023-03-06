10 фото от людей, которые доказывают, что сбор магнитиков на холодильник — настоящая зависимость
У всех же есть огромная коллекция магнитиков на холодильник? Нет? Ну... "огромная" — понятие относительное. Особенно по сравнению с запасами героев из подборки ниже...
"Каждый раз, когда я куда-то езжу, привожу магнитик на мамин холодильник. Зашло слишком далеко", — JoeLesina.
Фото © Reddit / JoeLesina
"Вот некоторые из магнитов на холодильник (которые добрались до моего дома) за последние несколько лет путешествий", — No-Good-Names-Left-.
Фото © Reddit / No-Good-Names-Left-
"Наша коллекция магнитов на холодильник", — Baldtrev.
Фото © Reddit / Baldtrev
"Ну, раз уж все делятся своими магнитиками, вот наш холодильник!" — emarsh7.
Фото © Reddit / emarsh7
"Кто ещё коллекционирует магнитики?" — jptoc.
Фото © Reddit / jptoc
"Построил дорожку для марблсов на холодильник. Конечно, на магнитах", — Deep_Make.
Фото © Reddit / Deep_Make
"Видела много фотографий холодильников недавно. Тоже хочу поделиться", — mazdanc.
Фото © Reddit / mazdanc
"Новые магниты на холодильник", — asillyfrog.
Фото © Reddit / asillyfrog
"У кого ещё коллекция путешественнических магнитиков?" — joecooool418.
Фото © Reddit / joecooool418
"Не магнитики, конечно, но вот что вышло, когда мы всей семьёй несколько лет обклеивали холодильник стикерами с фруктов", — Seaspooder.
Фото © Reddit / Seaspooder
Reddit / Seaspooder, JoeLesina