Полнолуние Червя 7 марта 2023 года: Что нужно делать, а что — категорически нельзя

7 марта 2023 года в 15:40 по московскому времени наступит полнолуние в знаке зодиака Дева, которое часто называют "полнолуние Червя" или "Червячное полнолуние". Оно связано с тем, что в этот день в некоторых местах уже начинается таяние снега, земля прогревается и в ней появляются первые черви. Само по себе астрологическое явление несёт в себе перемены, подталкивает к ним. Как отразится полная Луна на представителях разных знаков зодиака?

Под каким знаком зодиака будет полнолуние в марте 2023 года. Фото © Shutterstock

Что принесёт полнолуние 7 марта 2023 года

Как и в любое полнолуние, сутки могут оказаться довольно эмоциональными. Если чувствуете какую-то потерю, словно что-то уходит от вас в этот день, — отпускайте, не держите и не пытайтесь это вернуть. Как говорит экстрасенс, полнолуние 7 марта 2023 года очень близко по своей энергетике к декабрьскому полнолунию 2022 года. Поэтому события из прошлого, имевшие место зимой, могут повториться или напомнить о себе. Неразрешённые проблемы вновь покажутся на горизонте, а незавершённые дела получат второй шанс. Кроме того, полнолуние Червя усиливает интуицию и всё тайное делает явным. Особенно сильно это отразится на людях знака зодиака Рак, ведь Луна — их планета покровитель.

Что нельзя делать в полнолуние 7 марта 2023 года. Фото © Shutterstock

Как вести себя в Червячное полнолуние 7 марта 2023 года

Исходя из того, что в день полнолуния, 7 марта, под знаком Девы у носителей разных знаков зодиака обостряется интуиция, главная рекомендация — максимально прислушиваться к себе. Важно в эти сутки подумать, что бы вы хотели вернуть в свою жизнь, ведь энергия полнолуния Червя поможет осуществить задуманное. Неожиданно для себя можно понять, что от каких-то задумок лучше отказаться, а на каких-то проектах сосредоточить больше внимания.

То же справедливо и в отношениях с другими людьми: ненужные связи могут разрушиться, а нужные — дать о себе знать. Дева — очень проницательный знак, поэтому любые решения и любые события, произошедшие в этот день, требуют своего осмысления Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Что категорически нельзя делать 7 марта в полнолуние Червя

Каждое полнолуние связано с определёнными ограничениями. В полнолуние 7 марта 2023 года нельзя самостоятельно менять себя и свою жизнь. Лучше воздержаться от смены работы и деятельности, любых процедур красоты: косметических инъекций или даже покраски волос. Настоятельно нельзя в этот день стричь волосы, как и употреблять тяжёлую пищу и крепкий алкоголь. По возможности лучше перенести хирургические операции на другой день. И, самое важное, не поддаваться печали и негативным мыслям.

Полнолуние 7 марта 2023 года — к чему готовиться. Фото © Shutterstock

Что нужно сделать в полнолуние 7 марта 2023 года

Такая мощная энергетика дня накладывает не только ограничения — есть и рекомендации! Важно начать правильно питаться и хорошо бы завести дневник, чтобы держать под контролем рацион и ежедневный режим в целом. Также в полнолуние 7 марта 2023 года самое время очистить гардероб от ненужных вещей — освобождаем место для более удобной и красивой одежды. Ну а для тех, кто ценит чистоту, пришла пора заняться уборкой в доме и особенно обратить места на уголки, где может скапливаться грязь. Также в полнолуние Червя можно приобрести витамины или полезные масла, чтобы дополнить свой рацион. Также этот день — отличный шанс, чтобы вернуть в жизнь тренировки.