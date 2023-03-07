Адвокат Добровинский прогнозирует, что блогерше Лерчек может грозить до шести лет лишения свободы
Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) может грозить до шести лет лишения свободы как "идейному вдохновителю" группы пособников по делу об уклонении от уплаты налогов. Такой прогноз в беседе с Лайфом озвучил известный адвокат Александр Добровинский. Срок довольно суровый, но он вполне может стать реальностью, если будет доказана её лидерская роль в этой преступной схеме, уточнил эксперт.
"Предполагаю, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по, так называемому, предварительному сговору. И тут сроки могут быть разные, например, "лидеру" этой группы и идейному вдохновителю может грозить до 6 лет лишения свободы", — пояснил собеседник Лайфа.
Добровинский отметил, что хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию, и суды чаще идут на то, чтобы услышать, скорее, налоговиков, чем адвокатов.
Напомним, ранее против блогера Лерчек и её мужа Артёма Чекалина завели уголовное дело из-за неуплаты налогов на 300 миллионов рублей По версии следствия, Валерия работала по упрощённой схеме налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Однако одна из её компаний почти в 20 раз превысила эту сумму и принесла Лерчек за год около 3 миллиардов рублей.
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