Адвокат Добровинский прогнозирует, что блогерше Лерчек может грозить до шести лет лишения свободы

Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) может грозить до шести лет лишения свободы как "идейному вдохновителю" группы пособников по делу об уклонении от уплаты налогов. Такой прогноз в беседе с Лайфом озвучил известный адвокат Александр Добровинский. Срок довольно суровый, но он вполне может стать реальностью, если будет доказана её лидерская роль в этой преступной схеме, уточнил эксперт.

"Предполагаю, что в данном деле обвинение будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по, так называемому, предварительному сговору. И тут сроки могут быть разные, например, "лидеру" этой группы и идейному вдохновителю может грозить до 6 лет лишения свободы", — пояснил собеседник Лайфа.